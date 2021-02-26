صحيفة سعودية: تعزيز القدرات الاقتصادية أساس رؤية المملكة 2030

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة أن تنويع مصادر الـدخل وتعزيز الـقدرات الاقتصادية للمملكة تمثل عوامل ارتكاز أساسية في خطط وإستراتيجيات رؤية 2030، وهي تأتي شاملة لـكل الأطر والآفاق الـتي تمتد آفاقها ومستهدفاتها للأطر الإقليمية والدولية.وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي" إلى إعلان الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز، ولـي الـعهد، نائب رئيس مجلـس الـوزراء، رئيس مجلـس إدارة صندوق الاستثمارات الـعامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 ملـيار ريال، وأن الـشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تهدف للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال الـعمل علـى تطوير منطقة المشروع الـتي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع.وأوضحت أنه بذلك ستصبح المملكة وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الـفريد وطبيعتها الـساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، فهذه المعطيات كما هي تعكس أن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع الإستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال مساهمة الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين الـعام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلـول عام 2030ولفتت إلى أنها تبين قدرة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأنه يقوم بدور رائد في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، ويسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن الصندوق يعمل على بناء فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة العربية السعودية وكذلك على الصعيد العالمي.