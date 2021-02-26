ارتفاع الاستثمارات المؤسسية لكوريا الجنوبية في الأوراق المالية الأجنبية

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن قيمة الاستثمارات المؤسسية للبلاد في الأوراق المالية الخارجية ارتفعت بمقدار 12.8% على أساس سنوي في عام 2020 مع صعود الأسهم العالمية وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.ووصلت القيمة الإجمالية للأوراق المالية الأجنبية المملوكة للمستثمرين المؤسسين إلى 369.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر العام الماضي، بزيادة قدرها 41.8 مليار دولار عن العام الذي سبقه وفقا لبنككوريا المركزي.وانتعشت القيمة من انخفاض قدره 9.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي عندما تضررت الأسواق المالية العالمية من تداعيات جائحة كورونا.