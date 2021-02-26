ماليزيا تستعين بالأزهر الشريف فى حكم التداوى بالتطعيم ضد كورونا

أكد وزیر الشئون الإسلامیة المالیزي ذوالكفل محمد البكري، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالرجوع إلى العلماء المسلمین في العالم الإسلامي، بشأن الاستفسار حول أحكام التداوى بالتطعیم المضاد لفیروس كورونا "كوفید-19".وقال وزير الشئون الإسلامية الماليزي، بحسب ما أوردته وكالة برناما الماليزية للأنباء: "وجھت شخصیًا رسائل استفسار إلى عدد من العلماء المسلمین بمن فیھم الإمام الأكبر شیخ الأزھر الشریف الشیخ أحمد الطیب ومفتي الدیار المصریة الدكتور شوقي علام ورئیس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربیة المتحدة الشیخ عبدالله بن بیّه لأجل استعلام الفتاوى والاستضاح بشأن التداوى بالتطعیم".وأضاف أن "معظم العلماء أصدروا فتاوى وبیانات استنادًا إلى آراء وتوصیات الخبراء في القطاع الصحي، وأكدوا أن ھذا اللقاح المضاد لكوفید-19 آمن وحلال للاستخدام"، مضيفًا "أن شروط صیاغة الفتوى منھا الرجوع إلى الخبراء في مجالات تخصصھم".