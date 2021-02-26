وفاة أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة

توفي مايكل سوماري، أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حسبما أعلنته ابنته بيتا سوماري.وقالت سوماري حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنه تم نقل والدها الراحل إلى المستشفى في 19 فبراير الجاري، بعدما وصل إلى حالة متأخرة المرض.ويعد سوماري شخصية محورية ساعدت بلادها في نيل الاستقلال من أستراليا عام 1975، وكان أكثر رؤساء الوزراء بقاء في المنصب منذ ذلك الحين؛ حيث تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 عامًا على مدار أربع فترات منفصلة.من جانبه، نعى جيمس مارابي، رئيس وزراء بابوا نيو غينيا الحالي، القائد الراحل، قائلا "كان غير أي شخص أتى من بعده للمنصب.أناشد المواطنين والمقيمين بقضاء أسبوع من الحداد احتراما لهذا الشخص الذي تدين له بلادنا بالكثير. لقد كان محبوبا من الجميع".ومن المفترض أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا في وقت لاحق من اليوم لإعلان مزيد من التفاصيل حول المراسم الجنائزية للزعيم الراحل الذي لقب بـ"أبو الأمة" و"القائد الأعلى" لـ بابوا غينيا الجديدة.