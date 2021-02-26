تخفيف إجراءات احتواء كورونا في قبرص خلال مارس

أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل تدريجي خلال مارس المقبل.وأكد إيوانو - خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة أن اللقاح هو السلاح الوحيد المتاح لدينا للتغلب على الأزمة الصحية بأسرع ما يمكن، قائلا "إننا نجد أنفسنا مرة أخرى في سباق مع الزمن، وإجراءات التباعد الاجتماعي والحماية الشخصية هي سلاحنا الوحيد إلى أن يتم الوصول إلى النسبة اللازمة من إعطاء التطعيم".وقال إنه "وفقا للخطة ستستأنف المطاعم عملها اعتبارا من 16 مارس المقبل على أساس بروتوكول خاص تجري صياغته من قبل اللجنة التوجيهية".وأعرب إيوانو عن رأيه بأن النهاية باتت قريبة، مشيرا إلى أن النصر في هذه المعركة النهائية سيأتي مع استكمال التطعيم.وأضاف وزير الصحة القبرصي أن التطعيمات تسير وفقًا للخطة، "لقد حققنا هدفا مهما للغاية حيث قمنا بتطعيم 70% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما وأكثر، مع الاستمرار في زيادة معدل التطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما وأكثر".وشدد على أن شهر مارس سيكون حاسما، حيث من المتوقع أن نتسلم أكثر من 160 ألف جرعة لقاح في قبرص والتي ستغطي الفئات الضعيفة من الناس وفي نفس الوقت استمرار التطعيم حسب الفئات العمرية.