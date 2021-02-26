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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج»: قناة السويس تغلبت على آثار كورونا بفضل سياسات السيسي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:33 ص
قناة السويس
قناة السويس
هدير سند
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قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر نجحت في التغلب على التأثير الذي فرضه وباء فيروس كورونا على قناة السويس، بفضل السياسات التسويقية المرنة والجاذبة، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضعها لإنعاش حركة السفن العابرة عبر الممر المائي الدولي الحيوي.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، أن الرئيس السيسي، قاد عملية إصلاح كبيرة للبنية التحتية للبلاد، مشيرة إلى أن قناة السويس تمكنت بشكل جيد من التغلب على تداعيات الوباء العالمي بفضل سياساته التوجيهية، والبدء في عدد من المشاريع التوسعية والمحفزات لجذب السفن إلى القناة.

وأضافت أن "السيسي" وجه هذا الأسبوع ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس، تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية والعائدات بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي.

وكانت الحكومة قدمت العام الماضي حوافز وتخفيضات في الرسوم تتراوح من 30% إلى 75% لناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال، وأبقت على أسعار جميع السفن عند نفس المستوى في عام 2021 كما في العام السابق.

وبينت "بلومبرج" أن كل هذه المحفزات قد "آتت ثمارها بالفعل" حيث ساعدت هذه السياسات في الحفاظ على حجم النقل البحري عبر القناة والإيرادات المحققة خلال جائحة كورونا، إذ تراجعت إيرادات القناة خلال عام 2020 بنسبة 3% فقط على أساس سنوي لتحقق 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في 2019، وهذا التراجع يعد طفيفا للغاية، في حين أن الإيرادات قد ارتفعت إلى 27.4 مليار دولار في 2016-2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار في عام 2011 -2015 بحسب بيانات مجلس الوزراء.

ولفتت الوكالة الأمريكية أيضا إلى أن المسؤولين يعملون على إنشاء مناطق اقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة والتي ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم الممر والمحافظات المحيطة، لافتة إلى أن الإجراءات الجديدة تحقق توازنا بين الحفاظ على معدلات الحركة والمرور عبر القناة وتكامل الخدمات لجذب المزيد من السفن لتعويض التأثير الناجم عن الوباء.

يذكر ان موقع "أرجوس ميديا" الأمريكي، أفاد في مطلع الشهر الجاري بأن قناة السويس تتفوق على طريق رأس الرجاء الصالح وقناة بنما أمام ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، مشيرا إلى أنها أصبحت المسار المفضل لناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية المتجهة إلى شرق آسيا.

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