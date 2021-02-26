قصف أمريكي يُودي بحياة 17 عراقيًا غربي الفرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع استهداف جوي جديد طال الميليشيات الموالية لإيران في منطقة غربي الفرات.واستهدف الطيران الحربي الأمريكي باستهداف شحنة أسلحة للميلشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية، لحظة دخولها إلى سوريا قادمة من العراق، قرب معبر القائم الرئيسي ضمن منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية فادحة، إذ قتل 17 من الميلشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية، كما تم تدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل.وعمدت القوات الإيرانية والميلشيات الموالية لها بعد الضربة مباشرة، إلى إخلاء مواقع ومقرات عدة في البوكمال وإعادة التموضع بمواقع ونقاط أخرى خوفًا من استهدافات متتالية.