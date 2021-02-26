8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ8 آلاف و3 حالات، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و333 ألفا و844 حالة.وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية:" في 26 فبراير، سجلت أوكرانيا 8003 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 475 طفلا، و312 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2762 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 146 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 4244 شخصا".وسجلت إيفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها العاصمة كييف.