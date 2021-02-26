برلماني روسي: الضربة الأمريكية على سوريا غير قانونية

قال فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن الضربة الأمريكية على سوريا غير قانونية، وتم خلالها قصف أراضي دولة ذات سيادة.وأضاف جباروف، وفقا لوسائل إعلام روسية، الجمعة، أن ما حدث غاية في الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن تفاصيل ما حدث، لا تزال غامضة ولم تتضح بعد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى تحليل أولي للوضع الآن.وأكد أن سوريا تمتلك أسلحة حديثة، بما في ذلك بطاريات دفاع جوي صاروخية من طراز إس 300، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد خلال ارتكاب مثل هذه الأعمال. مضيفا: "يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل ترغب في تأجيج النزاع هناك، لكي يبقى مندلعا هناك باستمرار".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو وجه ضربة مباشرة ضد مواقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا.