المكتب الثقافي في سفارة مصر ببرلين يُنظم ندوة حول التغيرات المناخية

نظم المكتب الثقافي بالسفارة المصرية ببرلين، ندوة افتراضية حول التغيرات المناخية فى مصر عبر خاصية «زووم»، بمشاركة ما يزيد عن 60 شخصًا ونخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين ومسئولى العلاقات الثقافية والعلمية في السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة الخارجية الألمانية وأعضاء السفارة المصرية ببرلين، والدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية.أدارت الندوة الدكتورة داليا سلامة، رئيس المكتب الثقافي التي قالت إن مصر من أكثر الدول تضررا من مسألة التغيرات المناخية التى تعصف بالعالم، مضيفة أن مصر تعرضت فى الفترة الاخيرة لموجات أمطار غزيره وصلت لحد السيول، بالإضافة لارتفاع درجات الحراره بشكل غير مسبوق، وكل هذا دفع الدولة المصرية أن تفكر في حلول ناجحة واستخدام كافه الإمكانات المتاحة للسيطرة على آثار التغيرات المناخية.وأكدت سلامة أن قضية تغير المناخ هى حاله طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وباتت القضية تتطلب حلولا منسقة على جميع المستويات وتعاونا دوليا لخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الغاز.وأشارت إلى أن مصر وقعت على اتفاقيه باريس ضمن ١٧٩ دولة فى ١٢ ديسمبر من عام ٢٠١٥ لمواجهة تغير المناخ وأثاره السلبية والتى تهدف بشكل كبير الى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية والحد من زيادة درجات الحرارة على الأرض، لافتة إلى أن موضوع الندوة يصب فى جوهر قضية المناخ التى تستحوذ على جل اهتمام الدولة المصريه للحفاظ على مقدراتها ومواردها الطبيعية والزراعيه وتقليل الخسائر الناجمة عن السيول الغزيره وحمايه دلتا النيل من التآكل.