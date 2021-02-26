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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9997 إصابة جديدة و394 وفاة بكورونا في ألمانيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:14 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
أ ش أ
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن إصابات كورونا في ألمانيا زادت 9997 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و424684.

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات زاد إلى 69519 بعد تسجيل 394 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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