البيت الأبيض: بايدن تناول أزمة «تيجراى» الإثيوبية مع كينيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، أمس الخميس، الأزمة في منطقة تيجراي الإثيوبية.وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيسين بحثا الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمتين في منطقة تيجراي الإثيوبية وضرورة العمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية.وأبدت الولايات المتحدة قلقها بشأن الأزمة في تيجراي، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها على حكومة إقليمية متمردة في الصراع الذي تفجر في شهر نوفمبر الماضي.