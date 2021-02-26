لجنة إيراد النيل تبحث خطة إدارة المياه خلال موسم الصيف

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر.واستعرض الاجتماع ما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، كما استعرض وزير الري، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.