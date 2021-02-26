رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: بكين ونيودلهي بحاجة لتعزيز الثقة المتبادلة في قضية الحدود

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:04 ص
عضو مجلس الدولة وزير
عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي،
أ ش أ
طباعة
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنه على الصين والهند أن يتبعا بحزم المسار الصحيح للثقة المتبادلة والتعاون بين الدول الكبرى المجاورة، وألا يظلا في الشكوك وعدم الثقة.

وأضاف عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، خلال محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يتعين على الجانبين الحفاظ على التوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها زعيما البلدين، مشيرا إلى أن البلدين بحاجة إلى التعامل الصحيح مع قضية الحدود وذلك للحيلولة دون وقوع العلاقات الثنائية في حلقة مفرغة بسببها.

وأوضح "وانغ" أن الخلافات الحدودية تعتبر حقيقة موضوعية وتحتاج إلى الاهتمام الكافي والتعامل معها على محمل الجد، وأن قضية الحدود ليست "القصة الكاملة للعلاقات الصينية-الهندية، ويجب منحها الوضع المناسب في علاقتهما، وتابع إنه يتعين على الصين والهند أيضا الالتزام بالاتجاه العام بأن يعمل الاقتصادان الناشئان الرئيسيان معا لتحقيق التنمية، وخلق المزيد من الظروف لزيادة تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العملي.

واعتبر أن الهند "تذبذبت في الآونة الأخيرة بل وتراجعت فيما يتعلق بسياستها تجاه الصين، الأمر الذي ألقى بظلاله على التعاون العملي الثنائي وعرقله، وأن ذلك يتعارض مع مصالح الجانبين، لافتا إلى ان التجربة على مدى العقود القليلة الماضية أثبتت مرارا أن إبراز الخلافات لن يساعد في حل المشكلة، ولكنها ستقوض أسس الثقة المتبادلة".

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

الرئيس السيسى يهنئ الأمير محمد بن سلمان على تعافيه

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

بعد شائعات انفصالهما.. من هى زوجة محمد رمضان؟

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

«غلبني الشوق».. أم كلثوم تعود للجماهير بمعرض ديارنا بركن خاص

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دبلوماسيون روس يعودون لوطنهم بعربة تدفع باليد من كوريا الشمالية

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

المكتب الثقافي في سفارة مصر ببرلين يُنظم ندوة حول التغيرات المناخية

الأحد.. عودة تمثال «ملك العود» بعد ترميمه لشارع الفن

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان