الصين: بكين ونيودلهي بحاجة لتعزيز الثقة المتبادلة في قضية الحدود

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنه على الصين والهند أن يتبعا بحزم المسار الصحيح للثقة المتبادلة والتعاون بين الدول الكبرى المجاورة، وألا يظلا في الشكوك وعدم الثقة.وأضاف عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، خلال محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنه يتعين على الجانبين الحفاظ على التوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها زعيما البلدين، مشيرا إلى أن البلدين بحاجة إلى التعامل الصحيح مع قضية الحدود وذلك للحيلولة دون وقوع العلاقات الثنائية في حلقة مفرغة بسببها.وأوضح "وانغ" أن الخلافات الحدودية تعتبر حقيقة موضوعية وتحتاج إلى الاهتمام الكافي والتعامل معها على محمل الجد، وأن قضية الحدود ليست "القصة الكاملة للعلاقات الصينية-الهندية، ويجب منحها الوضع المناسب في علاقتهما، وتابع إنه يتعين على الصين والهند أيضا الالتزام بالاتجاه العام بأن يعمل الاقتصادان الناشئان الرئيسيان معا لتحقيق التنمية، وخلق المزيد من الظروف لزيادة تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العملي.واعتبر أن الهند "تذبذبت في الآونة الأخيرة بل وتراجعت فيما يتعلق بسياستها تجاه الصين، الأمر الذي ألقى بظلاله على التعاون العملي الثنائي وعرقله، وأن ذلك يتعارض مع مصالح الجانبين، لافتا إلى ان التجربة على مدى العقود القليلة الماضية أثبتت مرارا أن إبراز الخلافات لن يساعد في حل المشكلة، ولكنها ستقوض أسس الثقة المتبادلة".