الأحد.. عودة تمثال «ملك العود» بعد ترميمه لشارع الفن

يزيح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، يوم الأحد المقبل، في شارع الفن بساحة دار الأوبرا المصرية، الستار من جديد عن تمثال "ملك العود" بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التى أجريت للتمثال.ويهدى رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش- خلال الفعالية التي تقام وسط جمع كبير من محبي وعشاق فن فريد الأطرش - للدكتور مجدى صابر درع الجمعية، تقديرا لجهوده فى دعم ومساندة الجمعية فى فعالياتها التى تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بما تركه الأطرش من إرث فنى، وإبداء موافقته السريعة بقيام الجمعية بالبدء في أعمال الترميم والصيانة فى 25 يناير الماضى، بمعرفة متخصصين وفنيين من وزارة الآثار.كما يكرم الفنان عادل السيد عددا من أعضاء الجمعية، وفريق عمل ترميم وصيانة تمثال الموسيقار فريد الأطرش، ويهدى لهم شهادات تقدير، بحضور كوكبة من الفنانين منهم " الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان مصطفي الدمرداش، والفنان قيس عبد الفتاح".وخلال الاحتفال، يتحدث الفنان عادل السيد عن المشوار الفنى لفريد الأطرش، كما يتخلل الاحتفال باقة من الفقرات الفنية يقدمها الفنان فاروق سلامة، والمايسترو محمود فراج، ومطربة الأوبرا أسرار الجمال، والفنانة هبة الخولي، ومحمد سرار، ويلقى الشاعران حسين بسيوني ومحمد عبد المنعم أحدث قصائدهما الشعرية.