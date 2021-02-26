خفر السواحل الهندى ينقذ 81 من لاجئى الروهينجا على متن قارب

عثر خفر السواحل الهندي، اليوم الجمعة، على 81 ناجيًا وثمانية قتلى على متن قارب مكتظ باللاجئين الروهينجا في بحر أندامان الواقع جنوب شرقي خليج البنغال وجنوبي ميانمار.وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "إن لاجئا آخر مفقود، في أنباء عن عملية الإنقاذ"، مضيفًا أنه بعد 4 أيام في البحر تعطل محرك القارب ونفد الطعام والماء من اللاجئين الروهينجا وكان الكثير منهم مرضى ويعانون من الجفاف الشديد في الوقت الذي تم إنقاذهم فيه".وأشار المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، إلى أنه تم إرسال سفينتين لخفر السواحل الهندي لمساعدة اللاجئين، ومن بينهم 23 طفلًا، وتجري الحكومة الهندية مناقشات مع بنجلاديش لضمان عودتهم بأمان.وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد دقت ناقوس الخطر في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن القارب المفقود، الذي انطلق في 11 فبراير من كوكس بازار في بنجلاديش، حيث أقيمت مخيمات للاجئين لمئات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار المجاورة.