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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب ينخفض في ظل ارتفاع عوائد الخزانة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:57 ص
الذهب
الذهب
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1764.90 دولار. والأسعار منخفضة 0.8 بالمئة في الأسبوع و4.2 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1765.70 دولار اليوم.

وانخفضت الأسعار 1.9 بالمئة أمس الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".

وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيء للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولارا ما زال داعما رئيسيا للمعدن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.19 دولار للأوقية، لكنها تتجه صوب ثالث ارتفاع شهري على الترتيب. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2382.02 دولار لكنه بصدد تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاثة أشهر بمكسب سبعة بالمئة.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1215.09 دولار ويمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية أكتوبر بانخفاض 4.7 بالمئة، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي مرتفعا 13 بالمئة.

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