وزير الدفاع الأمريكى: ضربنا الهدف الصحيح فى سوريا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، ثقته في أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح في سوريا.وقال وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا، "متأكدون من أن الهدف الذي استهدف في سوريا كان يستخدم من قبل الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق، ورسالتنا هي أننا لن نغض الطرف عن هجمات ميليشيات إيران".وكان "البنتاجون" قد أعلن، في وقت سابق، عن ضربة جوية أمريكية تمت بدقة عالية ضد تنظيمي كتائب حزب الله وكتائب "سيد الشهداء" المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية، وأنها تمت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، وجاءت ردًا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.