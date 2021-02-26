نائب بالكونجرس يشيد بضربة أمريكية لجماعات موالية لإيران فى سوريا

أشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بالضربات الجوية التي استهدفت منشآت جماعات مدعومة من إيران في سوريا.وقال النائب الجمهوري، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، "لقد دعوت الإدارة إلى الرد على الهجمات الأخيرة على أهداف الولايات المتحدة والتحالف، وأنا أشيد بهم لفعلهم ذلك بالضبط، مضيفًا ردود مثل هذه تعتبر رسالة تهديد وتذكير لإيران ووكلائها وخصومنا في جميع أنحاء العالم بأن الهجمات على المصالح الأمريكية لن يتم التسامح معها، أشكر الرئيس وأفراد خدمتنا على حماية الأمريكيين في الخارج".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعطى، الخميس، توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران، حسبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون)، في رد على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في بيان، الخميس، "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا".وكانت صواريخ قد أصابت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في مطار أربيل الدولي بالمنطقة التي يديرها الأكراد، يوم 15 فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل مدني ومتعاقد غير أمريكي، وإصابة عدد من المتعاقدين الأمريكيين وأحد أفراد الخدمة الأمريكيين.وبعد أيام، سقط وابل من الصواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد، مما أصاب متقاعدًا واحدًا على الأقل، ويوم الاثنين، ضربت صواريخ المنطقة الخضراء في بغداد وهي منطقة تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.