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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16577 إصابة و120 وفاة جديدة بكورونا فى الهند

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:48 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 16 ألفًا و577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونًا و63 ألفًا و491 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفًا و825 شخصصا.

وأفادت بأن 12 ألفًا و179 شخصصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و750 ألفًا و680 شخصًا، ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 155 ألفًا و986 شخصًا.

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