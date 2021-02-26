«تضامن النواب» تناقش 6 قطاعات في بيان الحكومة غدا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، اجتماعين غدا السبت، لمناقشة بيان الحكومة فيما يخص قطاع التجارة والصناعة الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه.كما تناقش اللجنة بيان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي تم عرضه على المجلس، بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، وذلك لمتابعة خطة العمل وما تم تنفيذه.وتناقش اللجنة خلال اجتماعها بيان قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، وذلك لمتابعة عمل القطاع على أرض الواقع.كما تناقش بيان قطاع الصحة الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، وذلك لمتابعة عمل القطاع وما تم تنفيذه، وبيان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، وأخيرا بيان قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية.