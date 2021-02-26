بايدن يعلن تطعيم 50 مليون أمريكي بلقاح كورونا قبل الموعد المقرر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم تطعيم 50 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 37 يوما فقط منذ أن أصبح رئيسا وقبل أسابيع من الموعد المحدد، حسبما أفادت وكاله رويترز.ونوه الرئيس الأمر يكي إلى أن أحد أهدافه الأولى منذ توليه الرئاسة هو تطعيم 100 مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أول 100 يوم من توليه السلطة، مؤكدا أنه بالرغم من أن منتقديه اعتبروا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه لكن الولايات المتحدة ستكون الدولة الأولى وربما الوحيدة التي تنجز هذا الهدف.واختتم" بايدن" أنه إذا وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح الجديد الخاص بشركة "جونسون آند جونسون"، فهناك خطة طموح لطرحه بأسرع ما يمكن لتوسيع تصنيع اللقاح، مؤكدا أنه سيتم تحقيق تقدم أسرع في إنتاج اللقاح خلال شهر مارس المقبل.