الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنا شرق نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا بالقرب من قرية روجيب شرق نابلس.وأفادت مصادر أمنية لوكالة"وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد علي شرايعة بعد أن أطلقت الرصاص باتجاهه بالقرب من قرية روجيب، وهو من سكان منطقة المساكن الشعبية في نابلس، مشيرة إلى أن الشاب لم يصاب.