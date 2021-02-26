رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تصاعد انتهاكات إسرائيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:25 ص
المندوب الدائم لدولة
المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور،
وكالات
طباعة
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تصاعد انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وذكّر في رسائله بالذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي قام بها مستوطن إسرائيلي إرهابي في الخليل، مشيرا إلى مواصلة إسرائيل نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا لأحكام القانون بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 904.

ونوه منصور إلى محاولة إسرائيل، على مدى عقود، تطبيع سياساتها غير القانونية لهدم المنازل والتهجير القسري وبناء المستوطنات الاستعمارية في فلسطين تحت ذرائع لا حصر لها تتراوح من "المخاوف الأمنية"، إلى "مطالبات" المستوطنين بالممتلكات، إلى عدم وجود تصاريح البناء، إلى جانب الكتاب المقدس كمبررات لهذه الجرائم.

ولفت الانتباه إلى الوضع في القدس الشرقية المحتلة، حيث يواجه عدد لا يحصى من العائلات الفلسطينية الإخلاء القسري من منازلهم لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين، منوها إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة هي جزء من مخططات إسرائيل للاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني المتواصل بلا هوادة. كما أن أجندة الضم الإسرائيلية تنكشف بشكل أكبر من خلال تشييدها لمئات الطرق والأنفاق والجسور المصممة لخدمة المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أشار إلى أن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته لا يزال يتجلى أيضًا في استمرار إسرائيل في اعتقال المدنيين واحتجازهم، وإساءة معاملتها لما يقرب من 5000 محتجز في سجونها، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ بشكل روتيني المداهمات العنيفة والاعتقال في تجاهل تام لحالة الطوارئ المعلنة في الضفة الغربية بسبب الوباء وفي انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي. هذا إلى جانب مواصلة القوة القائمة بالاحتلال استخدامها للاحتجاز الإداري، حيث تحتجز الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة، مشيرا إلى حالة محمد الحلبي، عامل إغاثة فلسطيني من قطاع غزة، والمعتقل إداريا منذ أربع سنوات. كما أشار منصور إلى دعوات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الحلبي أو منحه محاكمة عادلة على الفور وفقا لأحكام القانون الدولي.

ودعا إلى إطلاق سراحه وسراح جميع المدنيين الفلسطينيين الذين سجنتهم سلطة الاحتلال بشكل غير قانوني.

كذلك، أشار منصور إلى استمرار إسرائيل في سياستها غير الأخلاقية والمتمثلة في حجب جثث القتلى الفلسطينيين، والمعاقبة الجماعية لعائلاتهم، الذين يُحظر عليهم دفن أحبائهم وفقا للطقوس الدينية والثقافية. منوها إلى مواصلة القوة القائمة بالاحتلال باحتجاز ما لا يقل عن 70 جثة فلسطينية، بالإضافة إلى المئات المحتجزة والتي تم دفنها سرا في مقابر يسيطر عليها الاحتلال. داعيًا إلى وضع حد لهذه الممارسة القاسية وغير القانونية وإعادة الجثث إلى ذويهم لدفنها.

وفي الختام، شدد على ضرورة تمسك مجلس الأمن بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لدعم القانون الدولي، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف تدمير حل الدولتين، وبذل الجهود اللازمة للمضي قدما في تحقيق سلام عادل.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

«غلبني الشوق».. أم كلثوم تعود للجماهير بمعرض ديارنا بركن خاص

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دبلوماسيون روس يعودون لوطنهم بعربة تدفع باليد من كوريا الشمالية

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

المكتب الثقافي في سفارة مصر ببرلين يُنظم ندوة حول التغيرات المناخية

الأحد.. عودة تمثال «ملك العود» بعد ترميمه لشارع الفن

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان