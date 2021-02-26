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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاحات كورونا تحمى من تحورات الفيروس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:53 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية، إرشادات لشركات الأدوية بشأن كيفية تعديل لقاحات فيروس كورونا المصرح بها بالفعل حتى يمكن استخدامها للتحصين ضد السلالات الجديدة.

وذكرت الوكالة المنظمة للأدوية في دول الاتحاد الأوروبي، أن اللقاحات الثلاثة المصرح بها، والتي تنتجها شركات «فايزر» و«مودرنا» و«أسترازينيكا» تحمي من السلالات المتحورة الموجودة حاليًا في جميع أنحاء أوروبا.

ومع ذلك، ومع انتشار سلالات جديدة، قد تحتاج الجرعات إلى التكيف.

وذكرت الوكالة أن خبرائها عملوا على افتراض أن اللقاح المعدل سيعمل بنفس الطريقة، التي تعمل بها الجرعة الأصلية، باستثناء التغيير في الجزء الذي يحفز الاستجابة المناعية للجسم.

وأضافت: «ليست هناك حاجة إلى دراسات السلامة والفعالية على نطاق واسع»، ولكن يوصى بتجربة سريرية واحدة على الأقل في الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو إصابتهم بفيروس كورونا.

واقترحت الوكالة أيضًا دراسة تشمل مجموعة صغيرة يتم اختيارها عشوائيًا لتلقي اللقاح الأم أو اللقاح البديل للتأكد من أن كلاهما يثير استجابات مناعية مماثلة.

وأوضحت كذلك أنه ينبغي إجراء دراسات بشأن استخدام اللقاحات المعدلة كجرعة معززة للحماية من السلالات الجديدة، وتتوقع من الشركات المصنعة تقديم بيانات حول جودة إنتاج اللقاحات المعدلة.

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