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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين مدرسين بمؤهلات مزيفة فى تركيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:25 ص
وزير التعليم التركي
وزير التعليم التركي
هدير سند
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كشف سزجين تانريكولو البرلماني التركي المعارض، أن وزارة التعليم التركية رفضت الإفصاح عن عدد المدرسين والموظفين المعينين بمؤهلات جامعية مزيفة.

وحصل نائب حزب الشعب الجمهوري، على رد عن مذكرة استفهامية قدمها لوزير التعليم، ضياء سلجوق، في ديسمبر الماضي بشأن عدد المدرسين والموظفين الذين ثبت تعيينهم بشهادات جامعية زائفة.

وأجابت رئاسة التطوير الاستراتيجي بوزارة التعليم هذا الأسبوع على المذكرة الاستفهامية، وقالت إنه تم إلغاء تعيينات موظفيين قدموا شهادات تخرج مزورة غير أنها لم تقدم معلومات عن عددهم.

ووضحت رئاسة التطوير الاستراتيجي أنه تم إلغاء إجراءات التعيين المستندة على شهادات التخرج المؤقتة أو شهادات التخرج الذي أثبت التحقيقات زيفها والتقدم ببلاغات إلى الأجهزة القضائية بشأن هؤلاء الأشخاص مشيرة إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في شهادات تخرج جميع المدرسين في الخدمة من خلال مقارنتها بالمعلومات الواردة من نظام المعلومات الخاص بهيئة التعليم العالي.

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