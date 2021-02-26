كوريا الجنوبية تسجل 406 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 88 ألفا و922 إصابة.كما سجلت البلاد 4 وفيات إضافية بكورونا مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 1595 وفاة.