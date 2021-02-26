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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تخسر 200 ألف برميل نفط خام يوميًا بسبب السرقة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:01 ص
النفط
النفط
وكالات
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أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية أن نيجيريا التي تعاني من نقص في العملات الصعبة تخسر يوميا نحو 200 ألف برميل من النفط الخام تقدر قيمتها ب13 مليون دولار يوميا بسبب أعمال السرقة والتخريب.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كشف مدير الشركة ميلي كياري عن هذا الأمر الأربعاء خلال اجتماعه مع وزير الدفاع النيجيري الجنرال لاكي إيرابور في أبوجا.

ونقل بيان لشركة البترول الوطنية عن كياري قوله "لدينا مجموعتان من الخسائر، احداها تأتي من منتجاتنا والأخرى من النفط الخام".

وأضاف "بالنسبة الى الخسائر من النفط الخام الأمر مستمر. نحن نخسر 200 ألف برميل يوميا بمعدل وسطي"، لافتا الى الحاجة "لمساعدة القوى الأمنية لوقف هذه السرقات".

وتعهد إيرابور باتخاذ "اجراءات أمنية قصوى" من أجل حماية الثروة النفطية في البلاد.

وأضاف "أقول لكم إن القوات المسلحة النيجيرية ستتعاون معكم لحماية أصول شركة البترول الوطنية".

ونيجيريا هي أكبر منتج ومصدر للنفط في افريقيا، حيث يبلغ معدل انتاجها مليوني برميل من النفط الخام يوميا.

وتعتمد نيجيريا بشكل شبه كامل على النفط للحصول على النقد الأجنبي، كما أن هذا القطاع يشكل 70 بالمئة من إيرادات الدولة، لكن انخفاض أسعاره بالاضافة الى تبعات كوفيد-19 الاقتصادية أدى الى تقليص الموارد المالية في أكبر اقتصاد في افريقيا.

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