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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة مايكل سومارى أبو الأمة فى بابوا غينيا الجديدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:57 ص
مايكل سومارى
مايكل سومارى
وكالات
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توفي مايكل سوماري، أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة، عن 84 عاما، حسبما قالت ابنته اليوم الجمعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قاد سوماري، المعروف باسم "أبو الأمة"، الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي إلى الاستقلال عن أستراليا عام 1975 وشغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات.

وقالت ابنته بيثا سوماري في بيان إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في أوائل فبراير

وأضافت أن الكثير من مواطني بابوا غينيا الجديدة كانوا يعتبرون والدها "الأب والجد".

وقبل الاستقلال، كان سوماري رئيس وزراء إقليم بابوا غينيا الجديدة الخاضع للإدارة الأسترالية.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الجمعة قال فيها إن سوماري هو الأب المؤسس لبابوا غينيا تنعم بالديمقراطية والاستقلال وكان "صديقا عظيما" لأستراليا.

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