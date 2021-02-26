حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 26 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.