إصابات كورونا العالمية تتجاوز 112.78 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:الولايات المتحدة 506399 28408367الهند 156705 11046914البرازيل 249957 10324463روسيا 190303 ‭4212100المملكة المتحدة 122070 4154652فرنسا 85321 3661410إسبانيا 68813 3180212إيطاليا 96974 2868435تركيا 28285 2665194ألمانيا 69224 2417256- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:‭‭‭‭‭‭‭‬الإمارات 1182 381662الأردن 4627 380268السعودية 6480 ‭376377‬