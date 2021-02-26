إصابات كورونا العالمية تتجاوز 112.78 مليون حالة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:50 ص
وكالاتطباعة
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:
الولايات المتحدة 506399 28408367
الهند 156705 11046914
البرازيل 249957 10324463
روسيا 190303 4212100
المملكة المتحدة 122070 4154652
فرنسا 85321 3661410
إسبانيا 68813 3180212
إيطاليا 96974 2868435
تركيا 28285 2665194
ألمانيا 69224 2417256
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:
الإمارات 1182 381662
الأردن 4627 380268
السعودية 6480 376377
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:
الولايات المتحدة 506399 28408367
الهند 156705 11046914
البرازيل 249957 10324463
روسيا 190303 4212100
المملكة المتحدة 122070 4154652
فرنسا 85321 3661410
إسبانيا 68813 3180212
إيطاليا 96974 2868435
تركيا 28285 2665194
ألمانيا 69224 2417256
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:
الإمارات 1182 381662
الأردن 4627 380268
السعودية 6480 376377