رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 112.78 مليون حالة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:50 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 506399 28408367
الهند 156705 11046914
البرازيل 249957 10324463
روسيا 190303 ‭4212100
المملكة المتحدة 122070 4154652
فرنسا 85321 3661410
إسبانيا 68813 3180212
إيطاليا 96974 2868435
تركيا 28285 2665194
ألمانيا 69224 2417256

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:
‭‭‭‭‭‭‭‬
الإمارات 1182 381662
الأردن 4627 380268
السعودية 6480 ‭376377‬

موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبنانى

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

انتحار مدرب فريق الجمباز الأمريكى فى أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

القصة الكاملة لـ«كبير الرحيمية قبلى» فى مواجهة «التابعى»

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

جومانا مراد تشارك فى «إيجيبت آرت» بأعمال تعرض للمرة الأولى

الخميس.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمركز المصطبة