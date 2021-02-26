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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العفو الدولية: الجيش الإريترى قتل مئات المدنيين فى نزاع تيجراى بإثيوبيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:07 ص
تيجراى
تيجراى
وكالات
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قالت منظمة العفو الدولية إن قوات إريترية قتلت بشكل منهجي مئات المدنيين العزل في منطقة تيجراي بإثيوبيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت المنظمة في تقرير جديد أن أسوأ المعارك اندلعت في مدينة أكسوم شمالي البلاد يومي 28 و29 نوفمبر، حيث فتح الجنود النار في الشوارع وقاموا بمداهمات بين المنازل في "مذبحة قد تصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وأخبر 41 ناجيا وشاهد عيان و20 شخصا على علم بالأحداث، الباحثين بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وقصف عشوائي ونهب واسع النطاق بعد أن شنت القوات الإثيوبية والإريترية هجوما وسيطرت على المدينة في 19 نوفمبر.

وأكد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية صحة التقارير وأظهر وجود مواقع دفن جماعي، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا ديبروز موشينا: "ارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية جرائم حرب متعددة... وقتلت القوات الإريترية بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد".

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا على تيجراي في نوفمبر لتقليص قوة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.

ولا يزال من غير الواضح سبب تدخل القوات الإريترية مع الجيش الإثيوبي في صراع تيجراي، ولكن كان هناك عداء طويل الأمد بين جبهة تحرير شعب تيجراي وإريتريا منذ حرب الحدود خلال الفترة من 1998 و.2000 وتنفي إريتريا تورطها في صراع تيجراي.

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