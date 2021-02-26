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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملكة إليزابيث تحث المواطنين فى بريطانيا على تلقى لقاحات كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:35 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
وكالات
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أشادت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بسرعة توزيع التطعيمات ضد فيروس كورونا في بلادها وشجعت الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا على "التفكير في الآخرين بدلا من أنفسهم".

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" جاء ذلك خلال مناقشات للملكة مع المسؤولين الأربعة الكبار الذين يشرفون على تسليم اللقاحات في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عبر اتصال بالفيديو.

ويأتي الاتصال ضمن رغبة الملكة في معرفة كيف يجري التعاون لتقديم أكثر من18.6 مليون جرعة لقاح للبريطانيين في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وقالت الملكة، التي حصلت على أول جرعة لها في يناير الماضي، إن ذلك "لم يكن مؤلما على الإطلاق" وتابعت: "لم يكن مؤذيا تماما".

وتابعت الملكة: "كما تعلمون أنه بمجرد حصولكم على اللقاح ستشعرون بأنكم تتمتعون بالحماية، وهو أمر أعتقد أنه مهم للغاية".

وفي خطوة غير معتادة، أعلن قصر باكنجهام أن الملكة وزوجها الأمير فيليب تلقيا اللقاح في 9 يناير.

ويُعتقد أن الملكة قررت نشر المعلومات على الملأ لمنع التشككات ووقف المزيد من التكهنات.

وتلقى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، الجرعات بعد ذلك بشهر.

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