اتساع تدفق الحمم من بركان فى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

بلغ طول سيل الحمم البركانية الناجمة عن ثوران بركان كلوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي 1.2 كلم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار معهد علم البراكين والزلازل في دائرة الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن السيول البركانية بدأت بالتحرك في مجرى نهري كروتينكايا وكيرجوريتش، مؤكدا أن السيول لن تصل إلى بلدة كلوتشي القريبة.وبدأ ثوران البركان يوم 18 فبراير الجاري.يذكر أن كلوتشيفسكوي أكثر البراكين ارتفاعا في أوراسيا، ويقع على بعد 360 كلم عن مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي.