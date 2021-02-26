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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل قرار السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:25 ص
السفر
السفر
وكالات
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أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية تفاصيل الأمر الملكي بشأن الموافقة على تمكين المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير السعوديين بالسفر رفقة أزواجهن وزوجاتهم.

وجاء في بيان المديرية: "إنفاذا للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة".

وأضاف: "مكن الأمر كذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات من السفر، إذا كن مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة".

وأوضح، أنه "في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة، وعدم تمكنها من القدوم، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كل المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر".

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