أوغندا تتأهل لنصف نهائى أمم إفريقيا للشباب بعد إقصائها بوركينا فاسو

تأهل منتخب أوغندا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بضربات الترجيح بنتيجة 5-3.وكان المنتخبان قد تعادلا بدون أهداف طيلة 120 دقيقة، خلال مباراة أقيمت بملعب شيخة ولد بيديا في نواكشوط؛ ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها منتخب يوغندا.ومن المقرر أن يواجه منتخب اوغندا الفائز في لقاء تونس والمغرب المقرر اليوم الجمعة.في حين سيواجه منتخب غانا، الذي أقصى منتخب الكاميرون، الفائز في لقاء جامبيا ووسط أفريقيا.