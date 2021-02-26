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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لفيلم الروائى القصير«اغتراب» يشارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان «رؤى»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:13 ص
الفيلم الروائي القصيراغتراب
الفيلم الروائي القصيراغتراب
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يشارك الفيلم الروائي القصير"اغتراب"للمخرج معتز عبد الخالق في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"رؤى"، التي تنطلق فعاليات دورته الرابعة بالجامعة الأمريكية في الفترة من 21 مارس إلى 29 مارس المقبل.

وأعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان"رؤى"،عرض فيلم"اغتراب"يوم 26 مارس من الشهر المقبل بقاعة إيوارت التذكارية بالجامعة،ضمن عروض مسابقة الأفلام الروائية القصير.

فيلم "اغتراب" شارك مؤخرا في مسابقة"أصنع فيلمك في زمن الكورونا"بمهرجان العين السينمائي الدولي التي أقيمت دورته الثالثة الشهر الماضي بدولة الإمارات،وهى مبادرة من المبادرات الجديدة التي استحدثها مهرجان"العين"لتتيح الفرصة لصناع الأفلام الإستفادة من الحجر الصحي الذي تم فرضه في ظل إنتشار فيروس كورونا.

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر والإمارات والمغرب وتونس،ويستعرض من خلال أحداثه تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها الأشخاص أثناء قيود الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا،الفيلم من إخراج معتز عبد الخالق،وسيناريو علي البوهالي،ومن بطولة مهدي بو خريص،محمد صوفي،أحمد القبيسي،ربيعة القاضي،وعلي البوهالي وتصوير أحمد جودة وموسيقى أمين الشارني.

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