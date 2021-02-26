الولايات المتحدة تنفذ ضربة جوية لاستهداف فصيل مدعوم من إيران فى سوريا

أفاد مسؤولون أمريكيون في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا.وقال مسؤولان لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة شنت يوم الخميس غارة جوية في سوريا استهدفت هيكلا تابعا لما قالت إنها جماعة مدعومة من إيران.وأفاد المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأن الضربة الجوية وافق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.وتأتي الضربة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق.