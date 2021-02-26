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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو جميع الأطراف فى أرمينيا لتجنب التصعيد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:51 ص
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية كافة الأطراف في أرمينيا إلى تجنب التصعيد، وطالبت العسكريين بعدم التدخل في السياسة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "نحن على علم بالأحداث الأخيرة في أرمينيا، ونتابع تطورات الأوضاع باهتمام".

وتابع: "ندعو كافة الأطراف لضبط النفس وتجنب أي تصعيد أو عنف، ونذكر جميع الأطراف بالمبدأ الديمقراطي الأساسي الذي يفترض عدم تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية".

وأكد أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل ثابت العمليات الديمقراطية والمؤسسات في أرمينيا، وتواصل دعم الديمقراطية في أرمينيا وسيادتها".

وأضاف: "ندعو القادة لتسوية الخلافات بطريقة سلمية مع احترام مبدأ سيادة القانون والديمقراطية والمؤسسات"، مضيفا أن الخارجية الأمريكية لم تحدد ما إذا كانت الأحداث في أرمينيا تمثل محاولة انقلاب.

يذكر أن قادة الجيش الأرمني دعوا لاستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في أعقاب إقالته نائب رئيس هيئة الأركان العامة. واعتبر باشينيان خطوة العسكريين محاولة انقلاب ودعا أنصاره للتظاهر تأييدا له، بينما نظمت المعارضة اعتصاما طالبت خلاله باستقالة باشينيان.

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