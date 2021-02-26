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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة البرازيلى: نواجه سلالات متحورة من كورونا معدية أكثر بـ3 مرات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:39 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلن وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، أن بلاده تواجه مرحلة جديدة من وباء فيروس كورونا، تتميز بوجود سلالات متحورة من الفيروس، وهي معدية أكثر بثلاث مرات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار الوزير، إلى أن الحكومة قامت بتوزيع ما بين 13 و14 مليون جرعة من اللقاح وتخطط لتطعيم نصف سكان البلاد الذين يبلغ عددهم الإجمالي 210 ملايين نسمة، بحلول منتصف السنة الجارية.

وتجري البرازيل مفاوضات مع مختلف الدول والشركات لشراء اللقاحات، بينما ينظر الكونجرس البرازيلي في تشريع يسمح للحكومة بشراء جرعات من لقاحي "فايزر" و"جونسون آند جونسون".

تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 250 ألف شخص، وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.

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