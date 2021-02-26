قادة الإمارات يهنئون الأمير محمد بن سلمان بنجاح العملية الجراحية

بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك سلمان.وكان الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، إن الأمير محمد خضع صباح الأربعاء، لعملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية التي تكللت بالنجاح.