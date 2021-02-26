الخميس.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمركز المصطبة

يستقبل مسرح الضمة التابع لمركز "المصطبة" للفلكلور بعابدين٬ في الثامنة من مساء الخميس الموافق 4 مارس المقبل٬ حفلًا جديدًا لفرقة "الطنبورة" البورسعيدية.ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل ما قدمته الفرقة على مدار تاريخها الفني الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، ومنها: "شفت القمر، إيه العمل يا أحمد، آه يالالي، والنبي يا غزال، وبتغني لمين يا حمام"، وغيرها."الطنبورة" فرقة موسيقية غنائية أسسها زكريا إبراهيم عام 1989 في بورسعيد بهدف جمع وحفظ وإحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد وربطه بالحياة القومية فى مصر، يعزف أعضاؤها على آلات الصاجات، المثلث، الرق، والطبول إلى جانب الآلتين الأساسيتين السمسمية والطنبورة.يشار إلى أن مركز المصطبة افتتح في أغسطس 2010 مسرح الضمة، ويقدم مسرح الضمة برنامجًا منتظمًا كل يوم خميس مساءً، يشمل عروضًا حية ذات مستوى فني متميز للفرق التي ترعاها مركز المصطبة٬ مع التركيز على إحياء تقاليد السمسمية والضمة من منطقة قناة السويس٬ وموسيقى الرانجو والموسيقى النوبية والموسيقى الصوفية وموسيقى البدو وموسيقى من صعيد مصر.