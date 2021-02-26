أمير قطر يهنئ السعودية بنجاح عملية الأمير محمد بن سلمان

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأخير.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن"أمير قطر وجه برقيتي تهنئة للملك سلمان وولي عهده، هنأهما فيهما بنجاح العملية الجراحية للأمير محمد بن سلمان".كما وجه كل من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ خالد بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، تهنئة مماثلة للملك سلمان وولي عهده.