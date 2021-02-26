رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعلق برنامجها لإرسال اللقاحات للخارج

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن تجميد إسرائيل برنامجها لإرسال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الخارج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال جانتس: "أرحب بقرار تجميد إرسال اللقاحات إلى دول أخرى".

وأشار جانتس إلى أن مثل هذا القرار كان من الضروري مناقشته على "المنصات المناسبة"، ولا يجوز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتخذه لوحده.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن إسرائيل تعتزم إرسال دفعات صغيرة من لقاحات فيروس كورونا إلى 19 من الدول الأخرى، لكن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت كان يسعى للحصول على توضيحات بشأن البرنامج.

وكان نتنياهو يدافع عما وصفه بـ "دبلوماسية اللقاحات"، أي برنامج لإرسال الجرعات الزائدة من لقاح "موديرنا" إلى الدول الصديقة لإسرائيل.

وتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب هذا البرنامج، حيث اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتجاهل التزاماتها كدولة احتلال بشأن توزيع اللقاح على الأراضي الفلسطينية.

موضوعات متعلقة

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بكورونا فى المدن الجامعية

الخارجية تُطلع السفراء العرب والأوروبيين بالقاهرة على مستجدات ملف سد النهضة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة أمريكية: انخفاض القدرات الإدراكية للنساء بشكل أسرع من الرجال

استهلاك المسكنات ذات القاعدة الأفيونية يكلف أمريكا 14 مليار دولار سنويا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أوغندا تتأهل لنصف نهائى أمم إفريقيا للشباب بعد إقصائها بوركينا فاسو

أيام زمان

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

غدًا.. الفنان سمير صبرى يوقع كتابه «حكايات العمر كله» بمكتبة ديوان

جومانا مراد تشارك فى «إيجيبت آرت» بأعمال تعرض للمرة الأولى

الخميس.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمركز المصطبة

«دفاتر الرسامين».. تجربة بصرية تنطوى على رؤية منظمة