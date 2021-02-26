وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى أوجه التعاون بشأن التحديات

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي اليوم أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.