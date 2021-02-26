روما يتأهل لثمن نهائى الدورى الأوروبى على حساب سبورتنج براجا

تأهل فريق روما الإيطالي لثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو في ذهاب دور الــ 32 من البطولة.وتقدم إيدين دجيكو بالهدف الأول لروما في الدقيقة 24 للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني أضاف كارليس بيريز هدفًا آخر لذئاب العاصمة في الدقيقة 75.واستمر تقدم روما بهدفين نظيفين، حتى سجل كريستانتي بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح براجا هدفًا في الدقيقة 88.وفي الدقيقة 90، تمكن بورخا مايورال من إحراز الهدف الثالث لصالح روما في شباك براجا.وبانتهاء المباراة (3-1)، تأهل روما لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، وكان الفريق الإيطالي قد فاز على براجا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على أرض الفريق البرتغالي.