سلافيا براج يُقصى ليستر سيتى من الدورى الأوروبى

أقصى نادي سلافيا براج التشيكي، فريق ليستر سيتي الإنجليزي، من دور الـ32 بالدوري الأوروبي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في عقر داره على ملعب "كينج باور ستاديوم" في مفاجأة غير متوقعة.أحرز هدفي سلافيا: لوكاش بروفود (في الدقيقة 49)، وعبد الله ديبو سيما (في الدقيقة 79) من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، ودع ليستر سيتي مسابقة الدوري الأوروبي من دور الـ32، بينما تأهل سلافيا براج لدور الـ16، بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.