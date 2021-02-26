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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سلافيا براج يُقصى ليستر سيتى من الدورى الأوروبى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:18 ص
الدورى الأوروبى
الدورى الأوروبى
ا ش أ
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أقصى نادي سلافيا براج التشيكي، فريق ليستر سيتي الإنجليزي، من دور الـ32 بالدوري الأوروبي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في عقر داره على ملعب "كينج باور ستاديوم" في مفاجأة غير متوقعة.

أحرز هدفي سلافيا: لوكاش بروفود (في الدقيقة 49)، وعبد الله ديبو سيما (في الدقيقة 79) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، ودع ليستر سيتي مسابقة الدوري الأوروبي من دور الـ32، بينما تأهل سلافيا براج لدور الـ16، بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

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