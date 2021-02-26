ميلان يتأهل لثمن نهائى الدورى الأوروبى

بلغ ميلان الإيطالي، ثمن نهائي الدوري الأوروبي، رغم تعادله 1-1 مع ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي، في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ 32.وتقدم فرانك كيسي لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، وتعادل ألفاردو بن لسرفينا في الدقيقة 24.واستفاد ميلان من تعادله في مباراة الذهاب (2-2) على أرض سرفينا، ليستفيد الروسونيري من قاعدة هز الشباك خارج الأرض.