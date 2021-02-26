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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الرجاء يفوز على اتحاد طنجة بثنائية فى الدورى المغربى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:05 ص
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
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فاز فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه اتحاد طنجة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المركز الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، في الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية (الدوري المغربي).

سجل هدفي فريق الرجاء البيضاوي: نوح السعداوي (في الدقيقة 42)، والكونغولي بين مالانجو في الدقيقة الأخيرة قبل نهاية المباراة.

وبهذا الفوز، يظل الرجاء في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن منافسه "الوداد"، متصدر البطولة بـ 18 نقطة.

فيما ظل فريق "اتحاد طنجة" في المركز الخامس إلى جانب المغرب الفاسي ويوسفية برشيد بـ 10 نقط.

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