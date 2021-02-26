نائب رئيس مالى يشيد بدور المغرب فى دعم العملية الانتقالية فى بلاده

أشاد نائب رئيس مالي عصيمي جويتا بالدور الذي يضطلع به المغرب، بتوجيهات الملك محمد السادس في دعم العملية الانتقالية في بلاده.ويقوم نائب الرئيس المالي بزيارة عمل إلى المغرب، استقبله خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن المسؤولين تناولا - خلال اللقاء - الروابط التي تجمع البلدين، ودعم التعاون الثنائي في شتى المجالات.